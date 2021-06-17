Кабмін "скасував" соціальну дистанцію в Україні [ Редактировать ]
Уряд вирішив послабили карантин по всій Україні. Соціальна дистанція більше непотрібна, тільки маски. Тож можна влаштовувати масові заходи в приміщеннях, навіть якщо зала буде повною.
А якщо присутні вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест, то й маски не потрібні. І добра новина для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Коефіцієнт виявлення позитивних випадків Ковід-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки який дає змогу пом'якшення протиепідемічних обмежень.
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