Фінляндія вакцинуватиме заробітчан з України [ Редактировать ]
Близько 400 тисяч нових випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Загалом із початку пандемії у світі 176 мільйонів хворих на коронавірус.
Померли понад три мільйони 830 тисяч осіб. Німеччина, де зняли більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина від коронавірусу "Кьюрвак" не пройшла випробувань - виявилася ефективною лише на 47 відсотків. Тож колоти її не будуть.
І хороша новина для українців, які працюють на сезонних роботах у Фінляндії. Їх там вакцинуватимуть проти Ковіду. Таку рекомендацію опублікувало фінське МОЗ.
по теме
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Вакцинувалися напередодні 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень
За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Хмельниччині. Вакцинувалися минулої доби 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень
Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями чотири квадратні метри на людину, або не більш як дві третини заповнених місць
Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями чотири квадратні метри на людину, або не більш як дві третини заповнених місць.