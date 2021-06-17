Близько 400 тисяч нових випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Загалом із початку пандемії у світі 176 мільйонів хворих на коронавірус.

Померли понад три мільйони 830 тисяч осіб. Німеччина, де зняли більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина від коронавірусу "Кьюрвак" не пройшла випробувань - виявилася ефективною лише на 47 відсотків. Тож колоти її не будуть.

І хороша новина для українців, які працюють на сезонних роботах у Фінляндії. Їх там вакцинуватимуть проти Ковіду. Таку рекомендацію опублікувало фінське МОЗ.