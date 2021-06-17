Встреча Байдена и Путина: какими подарками обменялись президенты [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Президенты обменялись подарками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о подарке Путина Байдену:
Письменный набор хохлома "Москва".
Байден в качестве подарка в ходе саммита Путиным преподнес ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона.
Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA.
Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".
Представитель Белого дома отметил, что президент США также подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является "величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость".
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.
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