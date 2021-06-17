В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Президенты обменялись подарками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о подарке Путина Байдену:

Письменный набор хохлома "Москва".

Байден в качестве подарка в ходе саммита Путиным преподнес ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона.

Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA.

Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

Представитель Белого дома отметил, что президент США также подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является "величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость".

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.

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