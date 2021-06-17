В четверг, 17 июня, в Киеве сообщили о "минировании" центральной станции метро - "Крещатик". Сейчас эта станция и пересадка не работают. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Также временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о его "минировании". Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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