В Киеве закрыли центральные станции метро: что произошло [ Редактировать ]
В четверг, 17 июня, в Киеве сообщили о "минировании" центральной станции метро - "Крещатик". Сейчас эта станция и пересадка не работают. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Также временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о его "минировании". Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 11 июня, в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост
В Киеве все больше людей стали использовать самокаты Bolt. Однако есть и те, поездка для которых обернулась "скорой" и травмами
В Киеве, в одном из домов на улице Декабристов, который находится в Дарницком районе, оборвался лифт
В среду, 9 июня, в Киеве перекрыли движение транспорта через мост Метро
Мама девочки рассказала о том, что ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение