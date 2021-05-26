В Окружной административный суд города Киева поступило сообщение о минировании. Сейчас проводится эвакуация людей из здания суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

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"В связи с поступлением сообщения о минировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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