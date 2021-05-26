В Киеве заминировали Окружной админсуд [ Редактировать ]
В Окружной административный суд города Киева поступило сообщение о минировании. Сейчас проводится эвакуация людей из здания суда.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
"В связи с поступлением сообщения о минировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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