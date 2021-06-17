Уряд вирішив послабили карантин по всій Україні. Соціальна дистанція більше непотрібна, тільки маски. Тож можна влаштовувати масові заходи в приміщеннях, навіть якщо зала буде повною.

А якщо присутні вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест, то й маски не потрібні. І добра новина для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: