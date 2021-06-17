В Україні послабили карантин [ Редактировать ]
Уряд вирішив послабили карантин по всій Україні. Соціальна дистанція більше непотрібна, тільки маски. Тож можна влаштовувати масові заходи в приміщеннях, навіть якщо зала буде повною.
А якщо присутні вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест, то й маски не потрібні. І добра новина для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Коефіцієнт виявлення позитивних випадків Ковід-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки який дає змогу пом'якшення протиепідемічних обмежень.
по теме
Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Загалом із початку пандемії у світі 176 мільйонів хворих на коронавірус
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Вакцинувалися напередодні 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень
За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Хмельниччині. Вакцинувалися минулої доби 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень
Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями чотири квадратні метри на людину, або не більш як дві третини заповнених місць