Футбольный клуб "Аталанта" из итальянского города Брегамо принял решение продать украинского полузащитника Виктора Коваленко во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини оказался разочарованным как в игре Коваленко, так и в целом в тренировочном процессе. При этом наставник "богини" не хочет, чтобы украинец занимал чье-то место и не показывал достаточных результатов.

Отмечается, что "Аталанта" собирается усилить центр полузащиты, для чего и собирается выручить от продажи игрока до 10 миллионов евро. На эти средства будет приобретен новый игрок. Известно, что Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года. Тогда за него заплатили 600 тысяч евро. Со времени своего перехода в клуб украинец выходил на поле в футболке бергамцев всего на 3 минуты.

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Кроме того, полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Руслан Малиновский забил спасительный мяч во время игры с "Ромой" в 32-м туре Серии А. В сезоне чемпионата Италии 2021/2022 Руслан Малиновский забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 30 поединках.

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