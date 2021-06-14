26-летний житель Черкасс похитил, вывез за город и изнасиловал 20-летнюю девушку. Свою жертву он похитил прямо на автовокзале, сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

"26-летний негодяй увидел свою жертву возле автовокзала г. Черкассы. Он схватил бедную девушку и силой затолкал в заднюю дверь автомобиля, где надел на ее руки стяжки, а также завязал рот и глаза. После этого повез ее в неизвестном направлении. На любое сопротивление потерпевшая получала удары по туловищу с требованием "вести себя спокойно"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень завез девушку в пустынное место и изнасиловал. К счастью, он не оставил шокированную потерпевшую на месте преступления, а отвез ее в город. 20-летняя жительница Черкасс сразу обратилась за помощью к близкому человеку, в полицию и к медикам.

Злоумышленником оказался 26-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности и на данный момент является подсудимым за аналогичные преступления.

"Однако, как это часто бывает, при задержании спецназовцами злоумышленник забыл о том, когда именно насиловал и что сейчас находится под судом, к тому же еле вспомнил о своей судимости. "Мужчине" уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что подростки изнасиловали 14-летнюю девочку на кладбище, после чего она покончила с собой.

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