Украина на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами впервые с 2019 года примет танкеры с бензином А-95 из Греции и Румынии. Об этом сообщает "УкрАвтопром" на своем Telegram-канале.

Прибытие в порт Южный (Одесская область) первого танкера с 5 800 тонн бензина производства Hellenic (Греция) ожидается 19-20 июня. Второй танкер из Румынии с 6 000 тонн бензина прибудет на день позже.

Бензин импортирует сеть автозаправок ОККО. О дальнейших планах морских поставок бензинов не сообщается.

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Кроме того, в июне Украина впервые начала закупать алжирскую нефть сорта Saharan Blend. Об этом сообщает "Укртранснафта".

По нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" сырье идет на Кременчугский НПЗ. Теперь, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI и Saharan Blend.

Украина импортирует 80% автомобильного топлива, поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, которые составляет на нашем рынке 50%, сети АЗС активно ищут альтернативные источники поставок.

Напомним, что с 1 июня встал на капитальный ремонт Мозырский НПЗ - одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси.

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Тем временем цены на топливо в Украине идут вверх, несмотря на их ручное регулирование правительством. "Подробности" писали, что 14 мая Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 грн/л) и бензина (не более 5 грн/л).

Согласно расчетам правительства, во второй декаде июня на АЗС средняя цена дизельного топлива не должна превышать 29,09 грн/л, бензинов - 30,82 грн.

"Сегодня" со ссылкой на аналитиков топливного рынка пишет, что цены на заправках повысятся на 20-30 коп./л уже на этой неделе.