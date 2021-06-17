Замена белорусскому бензину: Украина ждет танкеры с А-95 и закупила алжирскую нефть [ Редактировать ]
Источник: Министерство экономического развития
Украина на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами впервые с 2019 года примет танкеры с бензином А-95 из Греции и Румынии. Об этом сообщает "УкрАвтопром" на своем Telegram-канале.
Прибытие в порт Южный (Одесская область) первого танкера с 5 800 тонн бензина производства Hellenic (Греция) ожидается 19-20 июня. Второй танкер из Румынии с 6 000 тонн бензина прибудет на день позже.
Бензин импортирует сеть автозаправок ОККО. О дальнейших планах морских поставок бензинов не сообщается.
Кроме того, в июне Украина впервые начала закупать алжирскую нефть сорта Saharan Blend. Об этом сообщает "Укртранснафта".
По нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" сырье идет на Кременчугский НПЗ. Теперь, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI и Saharan Blend.
Украина импортирует 80% автомобильного топлива, поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, которые составляет на нашем рынке 50%, сети АЗС активно ищут альтернативные источники поставок.
Напомним, что с 1 июня встал на капитальный ремонт Мозырский НПЗ - одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси.
Тем временем цены на топливо в Украине идут вверх, несмотря на их ручное регулирование правительством. "Подробности" писали, что 14 мая Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 грн/л) и бензина (не более 5 грн/л).
Согласно расчетам правительства, во второй декаде июня на АЗС средняя цена дизельного топлива не должна превышать 29,09 грн/л, бензинов - 30,82 грн.
"Сегодня" со ссылкой на аналитиков топливного рынка пишет, что цены на заправках повысятся на 20-30 коп./л уже на этой неделе.
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Мозырский НПЗ уходит на капитальный ремонт с 1 июня. Напомним, что ранее аналитики топливного рынка предупредили, что Беларусь приостанавливает поставки в Украину бензина А-95. На долю республики приходятся около 50% поставок бензина, в связи с чем может возникнуть дефицит топлива
Поки що не йде мова про те, що Україна не зможе купляти пальне в Білорусі. Адже і Україна зацікавлена, і Білорусь зацікавлена продавати нам своє пальне - і дизель, і бензин. Тому що не так багато країн навколо Білорусі готові купляти її пальне. Балтійські країни мають свої нафтопереробні заводи, і Польща, і Росія має надлишок пального