Курс доллара и евро продолжает падать: в Нацбанке объяснили укрепление гривны [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк Украины на вторник, 15 июня, установил такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США - 26,99 грн;
- 1 евро - 32,70 грн;
- 1 злотый - 7,24 грн;
- 10 российских рублей - 3,73 грн.
По сравнению с предыдущим днем доллар США "просел" еще на 5 коп. и опустился ниже психологической отметки в 27 грн впервые с 11 июля 2020 года. За неделю (8-15 июня) гривна окрепла по отношению к "американской валюте на 20 коп.
Идет вниз и курс евро. Евровалюта за день подешевела на 9 коп., а за неделю (8-15 июня) - на 39 коп.
Динамика официального курса гривны к доллару США и евро
Что говорят банкиры
Укрепление курса гривны к доллару происходит благодаря четырем главным факторам, заявил в эфире одного из украинских телеканалов замглавы Совета НБУ Василий Фурман.
1. В первую очередь на рост курса украинской валюты влияет рост цен на сырьевых рынках.
2. Продажа украинцами доллара. С начала года население сдало в банки более миллиарда "зеленых долларов.
3. Высокий спрос на внутренние облигации государственного займа (ОВГЗ) со стороны нерезидентов. Они продаются за гривну, потому иностранцы активно сдавали валюту.
4. Четвертый фактор - ситуативный.
Банкир напомнил, что в начале мая курс гривны пошел вверх, поскольку предприятия платили налоги. Также продавали доллар экспортеры и закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются иностранные материнские компании.
Что будет с курсом летом
На текущей неделе доллар продолжит дешеветь, заявил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Согласен с ним и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Спроса на валюту среди населения сейчас нет, а ее предложение увеличилось из-за начала курортного сезона.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявляет, что укрепляют гривну действия правительства. Впереди крупные выплаты по предыдущим займам, с 1 июля состоится очередное повышение соцстандартов, а денег в казне не хватает. Минфину приходится занимать все больше и под все более высокие проценты на внешних рынках, выпуская ОВГЗ.
Эксперты предупреждают, что несмотря на успешное размещение ОВГЗ, на внешних рынках мы торгуем в минус, и отрицательное сальдо превышает $1 млрд. Откат курса гривны в ближайшее время совсем не исключен.
Прогноз курса доллара на конец года
Курс американского доллара в Украине по итогам 2021 года составит в среднем 27,9 грн/$1. К концу года "зеленый" подрастет до отметки 28,2 грн/$1. К концу 2022 года экономисты ожидают повышения курса до 29 грн/$1. Такие цифры содержатся в обновленном консенсус-прогнозе Министерства развития экономики.
В МВФ прогнозирует такой среднегодовой курс доллара к гривне:
- 2021 год - 27,98 грн;
- 2022 год - 27,61 грн;
- 2023 год - 27,59 грн.
В Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/$1.
В начале года финансовые аналитики прогнозировали, что в 2021 году украинская валюта может несколько укрепиться благодаря росту цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства. Средний годовой курс составит 27,5 грн/доллар.
При этом весной гривна должна укрепляться, а минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. В конце года ожидается сезонный рост курса иностранной валюты.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
по теме
Криптовалюта биткойн подскочила более чем на 13% после того, как Сальвадор принял закон о принятии его в качестве законного платежного средства
Долар потроху дешевшає. І це тенденція останніх шести місяців. Минулої доби Нацбанк зміцнив курс гривні майже на три копійки. Тож зараз в обмінниках можемо придбати американську валюту за курсом 27 грн 45 копійок.
Россия в течение месяца откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла политику дедолларизации России тем, что американские санкции являются "постоянным риском" для российской экономики
На пятницу, 28 мая, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 2 копейки
Рост цен на золото продолжается второй месяц подряд, и за это время оно подорожало на 13,4%. Перед этим котировки драгоценного металла снижались семь месяцев подряд, в результате чего оно подешевело почти 20%