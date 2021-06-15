Впервые за год доллар "просел" ниже 27 грн Источник: НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 15 июня, установил такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США - 26,99 грн;

1 евро - 32,70 грн;

1 злотый - 7,24 грн;

10 российских рублей - 3,73 грн.

По сравнению с предыдущим днем доллар США "просел" еще на 5 коп. и опустился ниже психологической отметки в 27 грн впервые с 11 июля 2020 года. За неделю (8-15 июня) гривна окрепла по отношению к "американской валюте на 20 коп.

Идет вниз и курс евро. Евровалюта за день подешевела на 9 коп., а за неделю (8-15 июня) - на 39 коп.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Что говорят банкиры

Укрепление курса гривны к доллару происходит благодаря четырем главным факторам, заявил в эфире одного из украинских телеканалов замглавы Совета НБУ Василий Фурман.

1. В первую очередь на рост курса украинской валюты влияет рост цен на сырьевых рынках.

2. Продажа украинцами доллара. С начала года население сдало в банки более миллиарда "зеленых долларов.

3. Высокий спрос на внутренние облигации государственного займа (ОВГЗ) со стороны нерезидентов. Они продаются за гривну, потому иностранцы активно сдавали валюту.

4. Четвертый фактор - ситуативный.

Банкир напомнил, что в начале мая курс гривны пошел вверх, поскольку предприятия платили налоги. Также продавали доллар экспортеры и закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются иностранные материнские компании.

Что будет с курсом летом

На текущей неделе доллар продолжит дешеветь, заявил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Согласен с ним и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Спроса на валюту среди населения сейчас нет, а ее предложение увеличилось из-за начала курортного сезона.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявляет, что укрепляют гривну действия правительства. Впереди крупные выплаты по предыдущим займам, с 1 июля состоится очередное повышение соцстандартов, а денег в казне не хватает. Минфину приходится занимать все больше и под все более высокие проценты на внешних рынках, выпуская ОВГЗ.

Эксперты предупреждают, что несмотря на успешное размещение ОВГЗ, на внешних рынках мы торгуем в минус, и отрицательное сальдо превышает $1 млрд. Откат курса гривны в ближайшее время совсем не исключен.

Прогноз курса доллара на конец года

Курс американского доллара в Украине по итогам 2021 года составит в среднем 27,9 грн/$1. К концу года "зеленый" подрастет до отметки 28,2 грн/$1. К концу 2022 года экономисты ожидают повышения курса до 29 грн/$1. Такие цифры содержатся в обновленном консенсус-прогнозе Министерства развития экономики.

В МВФ прогнозирует такой среднегодовой курс доллара к гривне:

2021 год - 27,98 грн;

2022 год - 27,61 грн;

2023 год - 27,59 грн.

В Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/$1.

В начале года финансовые аналитики прогнозировали, что в 2021 году украинская валюта может несколько укрепиться благодаря росту цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства. Средний годовой курс составит 27,5 грн/доллар.

При этом весной гривна должна укрепляться, а минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. В конце года ожидается сезонный рост курса иностранной валюты.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.