Сети АЗС возобновляют продажу премиального топлива [ Редактировать ]
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Сети АЗС Socar и KLO возобновили продажу премиального бензина после разъяснения Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства о государственном регулировании цен на топливо. Об этом сообщают пресс-службы SOCAR и KLO.
"SOCAR возобновляет продажу премиального горючее Nano 95, Diesel Nano Extro! Это решение было принято в соответствии с разъяснением Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины относительно постановления Кабинета Министров Украины №474 от 14.05 об установлении максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо", - сообщает SOCAR.
В KLO заявили, что в своем разъяснении Минэкономики впервые уточнило, что госрегулирование цен касается только социальных видов топлива и не распространяется на "брендовое премиальное" топливо.
Сеть ОККО заявила, что разъяснение министерства не влияет на постановление Кабмина о госрегулировании цен на топливо.
С момента вступления в законную силу, данное постановление Кабинета Министров Украины распространялась на "дизельное топливо" и "бензины автомобильные" без каких-либо исключений или уточнений.
Напомним, что в пятницу, 14 мая, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 грн/л) и бензина (не более 5 грн/л).
Согласно расчетам правительства, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн за литр, бензинов - 30,22 грн за литр.
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