Совет нацбезопасности и обороны соберется в пятницу, 18 июня, на очередное заседание в Офисе президента Украины. На повестке дня ряд вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Заседание СНБО должно начаться в 17:00 пятницы. На повестке дня будут следующие вопросы:

рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

применения персональных санкций;

доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.

Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.

Ранее сообщалось, что под Львовом задержали "воров в законе" из санкционного списка СНБО.

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