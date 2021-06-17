Зеленский созывает заседание СНБО: что обсудят [ Редактировать ]
Совет нацбезопасности и обороны соберется в пятницу, 18 июня, на очередное заседание в Офисе президента Украины. На повестке дня ряд вопросов.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Заседание СНБО должно начаться в 17:00 пятницы. На повестке дня будут следующие вопросы:
- рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
- применения персональных санкций;
- доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.
Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.
Ранее сообщалось, что под Львовом задержали "воров в законе" из санкционного списка СНБО.
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