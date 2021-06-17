У США випробували препарат від хвороби Альцгеймера [ Редактировать ]
У США вперше застосували новий препарат від хвороби Альцгеймера поза клінічними випробуваннями. Пацієнт - 70-річний чоловік зі штату Род-Айленд.
Ліки від компанії "Біоген" - перші, які виправдали очікування. Препарат впливає на глибинні причини, а не на симптоми хвороби. Сироватка руйнує білок, що формує в мозку людини згустки. Саме вони пошкоджують клітини й викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням.
Переповнений емоціями. Тепер мені можна не хвилюватися про останні стадії хвороби.
Стівен Селлоувей, професор медичної школи неврології при університеті Брауна:
Це справжній прорив і лише початок нової ери. Альцгеймер - це епідемія в історії людства.
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