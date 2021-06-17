Ліки від компанії "Біоген" - перші, які виправдали очікування

У США вперше застосували новий препарат від хвороби Альцгеймера поза клінічними випробуваннями. Пацієнт - 70-річний чоловік зі штату Род-Айленд.

Ліки від компанії "Біоген" - перші, які виправдали очікування. Препарат впливає на глибинні причини, а не на симптоми хвороби. Сироватка руйнує білок, що формує в мозку людини згустки. Саме вони пошкоджують клітини й викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням.

Переповнений емоціями. Тепер мені можна не хвилюватися про останні стадії хвороби.

Стівен Селлоувей, професор медичної школи неврології при університеті Брауна: