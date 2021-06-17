У Ботсвані знайшли один із найбільших у світі алмазів [ Редактировать ]
Один із найбільших у світі алмазів відшукали в Ботсвані. Його вважають третім за розмірами, а вага становить понад тисячу каратів. Камінь представив президент країни та наголосив, що на тлі падіння продажів алмазів і діамантів унаслідок пандемії коронавірусу ця знахідка стане надзвичайно корисною.
Знайдений у Ботсвані камінь ще має отримати назву. До слова, саме ця країна є однією з найбільших виробників алмазів в Африці.
Мокветсі Масісі, Президент Ботсвани:
Ми дякуємо Богові, що роки нашої кропіткої роботи були винагороджені. Це справді рідкісна знахідка. Ми добре попрацювали, всім спасибі.
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