Один із найбільших у світі алмазів відшукали в Ботсвані. Його вважають третім за розмірами, а вага становить понад тисячу каратів. Камінь представив президент країни та наголосив, що на тлі падіння продажів алмазів і діамантів унаслідок пандемії коронавірусу ця знахідка стане надзвичайно корисною.

Знайдений у Ботсвані камінь ще має отримати назву. До слова, саме ця країна є однією з найбільших виробників алмазів в Африці.

Мокветсі Масісі, Президент Ботсвани: