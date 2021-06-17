Медична система України: лікарі вийшли на акцію протесту [ Редактировать ]
Мізерні зарплати, несвоєчасні виплати, скорочення в лікарнях. Доведені до відчаю українські медики вийшли на акцію протесту до Міністерства охорони здоров'я. На мітинг приїхали з різних областей.
Люди сподіваються, що їх почують хоча б напередодні Дня медика. З протестувальниками поговорила Олена Логінова.
Імпровізована червона доріжка прямо біля входу до будівлі Міністерства охорони здоров'я. Так розпочали акцію протесту українські медики. Хотіли показати - прірву між чиновниками та звичайними медсестрами, санітарками й лікарями. Кажуть - замість обіцяних доплат недоотримали навіть повної зарплати за березень-квітень... хоча це мізерні гроші.
Оксана Слободяна, медична сестра:
З початку пандемії, наскільки нам дякували, настільки нам не оплачують. Тепер вже з січня місяця фактично люди не отримують це по всій країні отримали 80% заробітної плати, а по деяких таких районних віддалених лікарнях люди не отримують зарплат.
Ніна Козловська, медична сестра:
Нижче мінімальної оклади у нас створені всі такі умови по лікрнях НЗСУ такі тарифи встановило що директора лікарень просто не мають з чого назначити більше зарплати і економлять ті, хто більше всього працюють ці медсестри що біля хворих добами знаходяться одержують 4500-4800 на руки.
Медики опинилися на межі виживання, кажуть учасники акції. І застерігають, якщо нічого не змінити, лікувати українців скоро просто буде нікому.
Анжела Герасимова, медична сестра:
На сьогоднішній день маючи 4000-6000 тисяч грн зарплати - це, мабуть ну ніщо. І маючи за спиною стаж більше 30 років себе просто почуваєш в цій країні просто як безхатченко. Людей також не вистачає тому, що молодь не йде в медицину. Хто завтра буде лікувати, хто завтра буде продовжувати ці реформи, які вони хочуть прийняти.
Але не тільки низькі зарплати непокоять учасників акції. Ще більше скорочення персоналу в лікарнях України. Причиною називають недолугу медреформу. Адже Національна служба здоров'я встановила занадто низькі тарифи на послуги, які надають медики. Тож виходить, і платити зарплати ні з чого...
Оксана Слободяна, медична сестра:
Дуже кричущі випадки, це напевно інкогніто поставлена задача всюди в лікарнях скоротити 30%,щоб вижити лікарням, вони змушені скорочувати 30% медпрацівників, на кому це відбивається на медсестрах і молодшому персоналу.
Ніна Козловська, медична сестра:
Але на жаль НСЗУ в тих лікарнях які підписали з нею договір встановили на послуги медичні такі тарифи, що не можливо ні заплатити з них зарплат медикам, ні провести лікування самих пацієнтів і якщо просто нічого не зміниться найближчим часом, то державна медицина буде повністю знищена в Україні.
Серед вимог - виплата заборгованості та встановлення гідних зарплат медпрацівникам. А ще припинення скорочення персоналу в лікарнях. Звернення учасники акції вручили особисто очільнику МОЗ.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Всі ті невиплати які не зроблені за квітень-травень, будуть виплачені до кінця місяця, певні речі тим хто ковідні доплати не отримав, лікарні які з 1 квітня не отримали контракти будуть виплачені досить швидко, відповідні розпорядження Кабміну ми вчора прийняли, коли лікарні вже не виплачують зарплату це вже кричущі випадки при наявності коштів - це вже Кримінальна відповідальність.
Але медики впевнені цього замало. Потрібен контроль над виконанням обіцянок. А ще зам'яти тему підвищення зарплат обіцяють не допустити. Хоча про зростання сум поки що не йдеться.
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