Свято вже відзначають на місцевому рівні 49 із 50 штатів

19 червня американці відзначатимуть нове національне свято - День скасування рабства. Джо Байден, Камала Гарріс і члени Конгресу підписали відповідний законопроєкт.

Свято походить із Техасу, де 19 червня 1895 року, через два з половиною роки після підписання Лінкольном Прокламації про звільнення рабів солдати армії Півночі повідомили чорношкірим людям про те, що вони вільні.

Наразі це свято вже відзначають на місцевому рівні 49 із 50 штатів.