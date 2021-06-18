При жизни у носорога не было ни одного рога/ фото: politsib.ru

Ученые из Китая открыли новый вид древнего гигантского носорога, жившего на планете 26,5 миллионов лет назад. Результаты исследований были опубликованы в журнале Communications Biology.

Согласно исследованиям животное имело вес в 21 тонну, это значение равно массе 4 больших африканских слонов. Кости, принадлежавшие доисторическому животному были обнаружены в провинции Ганьсу. В течение 6 лет ученые занимались их изучением, в конце-концов животному жали название Paraceratherium linxiaense.

Фото: Pixabay

Отмечается, что при жизни у носорога не было рогов, а размер его головы достигал 7 метров. Таким образом животное могло беспрепятственно отрывать листья с верхушек деревьев и питаться ими. К тому же у носорога была очень длинная шея.

Фото: Communications Biology

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Кроме того, Команда археологов смогли обнаружить неизвестный вид динозавров, чьи размеры превышали габариты самых больших из известных рептилий того периода - диплодоков. Кости динозавров были найдены исследователями в узбекской пустыне Кызылкум.

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