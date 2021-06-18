57 людей: 41 дорослий і 16 дітей отруїлися після вечері в ресторані у Харкова. Усі вони їли суші. Більшість прийшли в заклад святкувати. Найменшому з постраждалих - 4 роки. Серед отруєних є вагітна.

У харківських інфекційних лікарнях місця вистачило не всім, тож чотирьох довелося перевезти до райцентрів.

Олена прийшла до дитячої лікарні привітати сина подруги. Сьогодні у хлопця День народження. А в середу він з мамою вечеряв у ресторані в центрі Харкова. І вже зранку йому стало зле.

Олена, подруга захворілих:

Маму вызвали из школы, позвонили из школы, сказали, что в районе 40 температура, приезжайте, забирайте.

Висока температура й ознаки харчового отруєння за кілька годин з'явилися і в мами хлопчика. Тепер вони обоє в лікарні.

Олена, подруга захворілих:

У мамы в районе 39 температура держится, у младшего где-то 40,5 поднимается температура. Рвота, диарея, очень высокая температура, большая слабость. Предварительно - сальмонеллез.

Так само разом з сином лежить ще одна жінка - після вечері в тому ж ресторані.

Катерина Тураносова, постраждала:

Спочатку думали - спробуємо вилікуватися. А коли зрозуміли, що вже судомить і відбувається зневоднення, тобто, п'єш воду, а блювота не спиняється, судоми починають хапати, - тоді вже викликала "швидку".

Загалом відучора до лікарень потрапили понад пів сотні пацієнтів, з них - 16 дітей. Госпіталізовували цілими сім'ями. Кількох відправили до інфекційної лікарні в місто Валки, бо в Харкові бракує місць.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:

У нас в 19 лікарню мати приїхала з 5-річною дитиною, ми почали лікувати дитину, а потім мати нам продемонструвала всі симптоми, які теж відносяться до гастроентерологічної інфекції, і ми почали лікувати маму. Всім капають, роблять детоксикацію.

Усі, хто отруївся, їли суші. Директорка ресторану каже: закрили заклад, щойно з'явилися тривожні повідомлення.

Тетяна Бей, директор ресторану:

В основном это заказы суши-бар, это сеты, в которые в наборы входят не только рыба, там входит и курица и омлет. По этому, как только мы получили первые наши жалобы, во-первых мы все списали, то чем там пользовались.

Наразі всі продукти з ресторану перевіряють у лабораторії.

Віктор Агудін, керівник служби безпеки мережі ресторанів:

Мы сдали буквально все на исследовании: вплоть до огурцов и помидоров - не только рыбу, не только рис, не только соусы, и яйца, и курицу - мы всё сдали на исследование. Для нас крайне важно понять источник заболевания.

У Харківському лабораторному центрі застерігають: хворих може побільшати, бо інкубаційний період кишкової інфекції - 7 діб. Чекають на результати аналізів, та констатують: зауваження до гігієни закладу є.

Тетяна Карлова завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Харківського обласного лабораторного центру:

Є і деякі питання, які виконують правильно, а й питання саме санітарно-гігієнічні, які не виконувалися і були порушені.

Правоохоронці масове отруєння розслідують за статтею "порушення санітарних правил".

Інесса Снітко, речниця Харківського районного управління поліції №3:

Максимальне покарання за санкцією даної статті передбачає позбавлення волі до 3 років. Наразі поліцейські допитують потерпілих.

Перші результати лабораторних досліджень, які покажуть, чим так сильно отруїлися люди, очікують у вівторок.