Швидкість, витримка та влучність. На базі центру спецоперацій СБУ визначали найкращих у тактичній стрільбі. За перемогу боролися 40 команд з усієї України: це спецпризначенці СБУ, Нацгвардії, НАБУ та інших силових структур.

Ось так влучити в мішень - за мінімальний час і з максимальною точністю... Це одне із завдань для учасників турніру з тактичної стрільби Служби безпеки України. На полігоні спецпризначенці СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, НАБУ, ДБР і прикордонної служби. 160 "спеців" та 40 команд. На турнірі демонструють навички, отримані під час повсякденної підготовки.

Володимир Цинковський, суддя змагань:

Вони виконують вправи під максимальним психологічним тиском, відповідальність лежить на кожному з них. Тактична вправа показує злагодженість групи, яка може їм знадобитись під час виконання їхніх реальних завдань.

А демонструють свої навички на різних локаціях. Вправи максимально наближені до реальних ситуацій: снайперська стрільба на значні відстані - 200-300 метрів, влучення в малі та рухомі цілі... Змагаються як в одиночних, так і в групових турнірах - де важлива злагоджена командна робота.

Надо очень слажено работать - заранее продумать, заранее рассчитывать каждый шаг, каждое движение и все остальное. Надо тренироваться 24 часа в сутки.

Сергій Драпкін, суддя змагань:

Нет такого понятия как "норматив", здесь считается лучшее минимальное время с наименьшим количеством ошибок. Сейчас очень сильно стрелковые навыки спецподразделений поднялись вверх, действительно - это видно.

Балістичний шолом для захисту голови та вух, активні навушники з мікрофоном, бронежилет та підсумки з магазинами - обов'язкова екіпіровка для кожного учасника. У змаганнях використовують зброю зразків НАТО. Це переважно пістолети та гвинтівка. Офіцери розповідають, до змагань готуються щодня, бо це їхня робота, а турнір уже показує - хто підготувався найкраще.

Це дає змогу співробітнику підтримати свої навички, постійно бути в готовності і давати змогу ставати краще. На кожному з рубежів стрілець, наприклад з пістолетом, має вразити мішені за визначену кількість часу і отримати максимальний результат. Попадання в зону "Альфа" без промахів - і це буде вказувати на його найвищий результат.

Змагання тривали три дні. Перемогу та Кубок турніру в індивідуальних та командних змаганнях отримали спецпризначенці СБУ.