Інтеграція в НАТО: що Україна може дати Альянсу [ Редактировать ]
В п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка, "Слуга народу" Марія Мезенцева розповіла, що отримає НАТО від співпраці з Україною.
Давайте запитаємо, що ж Україна може дати НАТО, а не тільки, що НАТО може дати українцям. А Україна вже сьогодні може дати НАТО найбільш треновану і практично воюючу восьмий рік армію на європейському субконтиненті. Жодна армія з 30 країн не має таких підготованих хлопців і дівчат.
Також вона додала:
Зауважу, ми повертаємось до національної стратегії. В центрі статуту НАТО стоїть центристська політика про людину, про її права. Тому, ми з вами говоримо і про економіку, і про політику.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.
по теме
Сергей Каплин рассказал, почему Украина имеет нулевую внутреннеполитическую и нулевую геополитическую перспективы стать членом НАТО
В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО
В понедельник, 14 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает Украину
Во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянський рассказал про рост цен на газ и электроэнергию
Європейський конгрес українців надіслав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу лист з проханням посприяти Києву на шляху до вступу в Альянс