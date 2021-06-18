В п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка, "Слуга народу" Марія Мезенцева розповіла, що отримає НАТО від співпраці з Україною.

Давайте запитаємо, що ж Україна може дати НАТО, а не тільки, що НАТО може дати українцям. А Україна вже сьогодні може дати НАТО найбільш треновану і практично воюючу восьмий рік армію на європейському субконтиненті. Жодна армія з 30 країн не має таких підготованих хлопців і дівчат.

Також вона додала:

Зауважу, ми повертаємось до національної стратегії. В центрі статуту НАТО стоїть центристська політика про людину, про її права. Тому, ми з вами говоримо і про економіку, і про політику.

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