В бельгийском городе Антверпен случился обвал в возводящемся здании начальной школы. В результате трагедии есть погибшие, травмированные, а также пропавшие без вести. Об этом пишет издание Brussels Times.

Тело одного из погибших было найдено под обломками здания в вечер обвала, а на следующее утро спасатели извлекли труп еще одного мужчины. Оба погибших были строителями. Также 10 человек удалось спасти, девять из них госпитализировали: 8 - в тяжелом состоянии, еще один человек получил легкие травмы.

Отмечается, что 4 человека числятся пропавшими без вести. Новопостроенная школа должна была принять первых учеников в 2021 году. Сейчас спасатели продолжают работы по ликвидации последствий обрушения. Местных жителей просят не приближаться к месту трагедии.

Фото: Brussels Times

Читайте также, по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате обвала жилого дома в Рио-де-Жанейро. Причины инцидента расследуются, по данным СМИ, здание построено с нарушениями правил безопасности, два года назад неподалеку упал еще один дом, построенный незаконно.

Кроме того, в Одессе на улице академика Сахарова произошел обвал котлована и конструкций на строительной площадке. К проведению спасательных работ был задействован экскаватор строительной компании, а от ГСЧС привлечено 20 человек и 4 единицы техники.

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