Щонайменше двоє людей загинуло, ще кілька травмувалися внаслідок обвалу житлового будинку у Ріо-де-Жанейро. Причини інциденту розслідують.

За словами очевидців, в приміщенні спершу стався вибух, потому спалахнуло й полум'я швидко поширилося поверхами. На гасіння пожежі відрядили понад сотню вогнеборців.

За даними ЗМІ, будівля зведена з порушеннями правил безпеки. Два роки тому неподалік упав ще один будинок, споруджений незаконно. Тоді загинуло двоє людей.

Тельма, очевидиця:

Тут була велика пожежа. І звук був жахливий, наче щось вибухнуло на кухні.

Марсело Барбальо, свідок: