У Ріо-де-Жанейро під обвалами житлового будинку загинули люди [ Редактировать ]
Щонайменше двоє людей загинуло, ще кілька травмувалися внаслідок обвалу житлового будинку у Ріо-де-Жанейро. Причини інциденту розслідують.
За словами очевидців, в приміщенні спершу стався вибух, потому спалахнуло й полум'я швидко поширилося поверхами. На гасіння пожежі відрядили понад сотню вогнеборців.
За даними ЗМІ, будівля зведена з порушеннями правил безпеки. Два роки тому неподалік упав ще один будинок, споруджений незаконно. Тоді загинуло двоє людей.
Тельма, очевидиця:
Тут була велика пожежа. І звук був жахливий, наче щось вибухнуло на кухні.
Марсело Барбальо, свідок:
Ми в паніці вибігли на вулицю. Над нами жила родина, дорослі й діти швидко спустилися вниз, але не уникли травм. Я довго не міг вивести свою дочку. Вона побачила, що сусіди поранені й злякалася. Але на щастя, вони живі, їх доправили до лікарні.
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