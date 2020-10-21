В Одессе обвалился котлован: есть погибшие [ Редактировать ]
В Одессе на стройке произошел обвал/ Фото: dsns.gov.ua
В среду, 21 октября, в Одессе на улице академика Сахарова произошел обвал котлована и конструкций на строительной площадке.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
К проведению спасательных работ был задействован экскаватор строительной компании, а от ГСЧС привлечено 20 человек и 4 единицы техники.
После разбора завалов спасатели обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.
Причина обвала не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в Луганской области произошел обвал на шахте.
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