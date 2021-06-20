Сошествие Святого Духа на апостолов стало началом создания Святой Православной Церкви и дало возможность каждому человеку обрести святость вечной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал на брифинге для центральных украинских телеканалов в день праздника Троицы в Киево-Печерской лавре.

"Господь наш Иисус Христос 40 дней был со своими учениками и открывал им тайны Царствия Божия. В сороковой день Он вознесся на небо, но накануне обещал святым апостолам послать им Духа Истины. На 50-й день, когда апостолы находились в Иерусалиме в Сионской горнице, в молитве, на них сошел Дух Божий в виде огненных языков. Ученики получили большую благодать Божию, которая мгновенно изменила их - от людей маловерных, боязливых - они стали бесстрашными проповедниками Святого Евангелия", - напомнил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что праздник Троицы знаменует собой начало истории Православной Церкви.

"Именно в этот день рождается Церковь Христова. После Сошествия Духа Божьего святой апостол Петр сразу вышел на проповедь. Сила его проповеди была такова, что мгновенно христианами стали около трех тысяч человек. Именно с этого дня начинает свою историю Святая Православная Церковь, в которой мы живем, в которой мы спасаемся. Сошествие Духа Божия еще раз открыло тайну Триипостасного Божества: мы верим в Бога Единого в природе и Троичного в Лицах. Эта тайна для человеческого ума является малопонятной и, вероятно, никогда не будет полностью открытой. Но на опыте духовной жизни каждый человек верит в Триипостасного Бога - Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Именно на этой вере и базируется наше упование, наша сила в борьбе с грехом, наши возможности жить в вечности. Еще во II веке святой мученик Иустин Философ сказал: "Благодать Духа Божия - это не та сила, которая делает человека победителем в этой жизни, благодать Божия - это не та сила, которая делает человека известным и большим ритором, благодать Духа Божия - сила, которая дает человеку гораздо больше – она из смертного делает человека бессмертным, из земного - небесным", - отметил управделами Украинской Православной Церкви.

Владыка пожелал православным, чтобы благодать Духа Божия, которую человек получает в Таинстве Крещения, стала тем зерном, которое в силу веры и дерзновения даст плод духовности и святости.

"Именно Дух Божий позволяет человеку стать святым. Это является целью жизни каждого, кто рождается на этой земле. Это - не просто наша вера, в этом наша сила, и это мы знаем на опыте многих тысяч и миллионов людей, которые жили на земле, боролись с грехом и получали силу не от своих подвигов, а от благодати Духа Божия, которая осуществляет наше вечное спасение. Пусть благодать Духа Божия всегда будет в нашей жизни той крепостью, которая дает нам возможность пройти путь земной жизни в добром здравии и, самое главное, чтобы это было хорошим началом нашей вечности", - сказал митрополит Антоний.