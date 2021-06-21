"Нового траншу військової допомоги від США Україні не буде", - така новина збурила український медійний простір минулої доби. Пізніше деякі медіа назвали це повідомлення фейком, а представниця американської адміністрації - нісенітницею. Тепер уже офіційно Білий дім спростовує публікації в пресі, що, мовляв, команда Байдена скасувала новий транш. Звідки взялася ця сенсація? І які пояснення тепер дає адміністрація?

275 мільйонів доларів передбачив Американський конгрес для України у військовому бюджеті США. Гроші цільові, безпекова допомога. За них купують зброю та військове обладнання та проводять тренування для українських військових. І раптом - сенсація від газети Politico: мовляв, Білий дім відкликає пакет допомоги на 100 мільйонів доларів (а це більше, ніж третина всіх коштів)! За які збиралися придбати, зокрема, і летальну зброю. А оскільки, за даними джерел газети, рішення було ухвалено безпосередньо перед перемовинами Байдена і Путіна, то преса і вирішила, що це поступка Москві. Що і спричинило скандал.

Цю новину з посиланням на Politico миттєво рознесли й закордонні, і вітчизняні ЗМІ. Але зараз надійшло спростування. У команді Байдена переконують - все не зовсім так, як подає преса.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван спеціально детально порушив це питання в ефірі Foxnews.

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США:

Конгрес передбачив 275 мільйонів доларів як цьогорічну допомогу Україні. Їх треба було витратити до вересня. Зараз - червень, і ми витратили кожну копійку, кожен долар з тих мільйонів для України. Джо Байден дотримався своїх зобов'язань щодо підтримки українського суверенітету та територіальної цілісності, надіславши їй повну суму, яку запланували.

Звідки ж тоді розмови про скасування траншу на 100 мільйонів? Це Америка, преса могла переплутати, але точно не вигадати.

З'ясувалося, у той момент, коли Кремль стягував війська до українських кордонів, американська адміністрація всерйоз розглядала ймовірність російського вторгнення на Південний Схід України. І на такий випадок передбачили резервних 100 мільйонів доларів - щоб у ситуації, якщо найгірші прогнози збудуться, оперативно закупити для України системи ближньої протиповітряної оборони, вогнепальну зброю та протитанкові засоби.

Ось що з цього приводу пояснює Салліван.

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США:

Коли російські загони відтягнули, і вони не увійшли в Україну, ми вирішили тримати цей пакет у резерві - на випадок, якщо ці гроші знадобляться в майбутньому. Тобто гроші є, і росіяни знають, що вони є, і українцям це відомо. Та розмови, що ми відкликали будь-яку безпекову допомогу Україні, просто не мають сенсу.

Тому, судячи з пояснень адміністрації Байдена, "зради" не сталося. Навпаки - розуміння, що у разі ескалації Київ миттєво отримає ще сто мільйонів доларів допомоги, та на ці гроші закуплять зброю, має стати для Москви додатковим стримуючим чинником.