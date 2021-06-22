Капитан сборной Аргентины по футболу и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд национальной команды по количеству сыгранных поединков.

Футболист провел 147 матчей в футболке Аргентины. Рекорд был установлен во время поединка со сборной Парагвая, который Месси почти полностью провел на футбольном поле.

Отмечается, что Лионель Месси дебютировал за основную команду сборной Аргентины 17 августа 2005 года. С тех пор, согласно статистике, форвард забил 73 мяча и отдал 52 голевые передачи.

Читайте также, аргентинский форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил рекорд по самому продолжительному числу сыгранных матчей за команду. Поединок Месси против "Реал Сосьедад" стал 768-м матчем в футболке каталонского клуба.

Кроме того, Аргентинский нападающий и капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси отличился в матче чемпионата Испании против "Валенсии". В концовке первого тайма Месси не смог реализовать пенальти, но когда мяч отскочил от вратаря.

Ранее мы писали, что португальский нападающий Криштиану Роналду забил гол в ворота Люксембурга в матче третьего тура группового этапа квалификации на Чемпионате мира-2022. Роналду совершил взятие ворот команды и вывел свою команду вперед в начале второго тайма, что стало на грани мирового рекорда.

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