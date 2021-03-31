Роналду оказался на грани мирового рекорда [ Редактировать ]
Известный во всем мире португальский нападающий Криштиану Роналду забил гол в ворота Люксембурга в матче третьего тура группового этапа квалификации на Чемпионате мира-2022.
Роналду забил второй гол команды и вывел свою команду вперед в начале второго тайма.
Это взятие ворот стало для звездного бомбардира 103 в футболке национальной сборной - до мирового рекорда Али Даеи осталось шесть мячей.
Напомним, Украина сыграла вничью с чемпионами мира в отборочном матче ЧМ-2022. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Главный врач сборной Украины Артур Глущенко рассказал о серьезности травмы полузащитника Евгения Коноплянки
Два домашних матча отбора на ЧМ 2022 сборная Украины проведет не во Львове, как было заявлено ранее, а в Киеве на поле НСК "Олимпийский"
Оргкомітет Олімпіади в Токіо вирішив не скасовувати змагання цього року
На ринг вийшли спортсмени з трьох регіонів: Харківщини, Сумщини й Полтавщини - чим бокс захоплює дітей?
У яких умовах відбуваються тренування, як на них вплинула пандемія коронавірусу і з якими проблемами стикається українська легка атлетика?