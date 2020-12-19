Аргентинский нападающий и капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси отличился в матче чемпионата Испании против "Валенсии".

В концовке первого тайма Месси не смог реализовать пенальти, но когда мяч отскочил от вратаря, бросился на добивание и головой отправил мяч в ворота "Валенсии".

Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за "Барселону". Таким образом Месси догнал бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского "Сантоса".

𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠

& 𝐎 𝐑𝐞𝐢 pic.twitter.com/WHtkilAkTn — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020

Матч каталонцев с "Валенсий" завершился со счетом 2:2. В составе "Барселоны" свой первый мяч за клуб забил Рональд Араухо. У гостей отличились Муктар Диакаби и Макси Гомес.

В субботу Месси провел за "Барселону" 747-й матч. Напомним, что в составе каталонского клуба он выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

"Подробности" сообщали, Месси установил рекорд Лиги Чемпионов, забив голы в 16 сезонах турнира подряд.

Напомним, что недавно Месси посвятил гол ушедшему из жизни Марадоне и получил "желтую карточку".