Вашингтон готує новий пакет санкцій проти Кремля через отруєння Навального. Це підтвердив радник США з національної безпеки Джейк Салліван. Коли саме запровадять нові обмеження та хто увійде до чорного списку, Салліван не поточнив.

Додав лише, що наразі в адміністрації Байдена хочуть переконатися, що санкції дійсно влучать у необхідні цілі. Раніше Республіканська партія розкритикувала Байдена за м'якість щодо Путіна.

В адміністрації американського президента заявили, що минула зустріч у Женеві стала "прикладом контрасту з тим, що сталося у Хельсінкі" 2018, коли з Путіним зустрічався тодішній президент Трамп.