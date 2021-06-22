США готують нові санкції через отруєння Навального [ Редактировать ]
Вашингтон готує новий пакет санкцій проти Кремля через отруєння Навального. Це підтвердив радник США з національної безпеки Джейк Салліван. Коли саме запровадять нові обмеження та хто увійде до чорного списку, Салліван не поточнив.
Додав лише, що наразі в адміністрації Байдена хочуть переконатися, що санкції дійсно влучать у необхідні цілі. Раніше Республіканська партія розкритикувала Байдена за м'якість щодо Путіна.
В адміністрації американського президента заявили, що минула зустріч у Женеві стала "прикладом контрасту з тим, що сталося у Хельсінкі" 2018, коли з Путіним зустрічався тодішній президент Трамп.
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