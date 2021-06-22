В Киеве разоблачили бабушку-попрошайку, которая выпрашивала деньги у проходящих мимо людей. Видео с разоблачением появилось на YouTube.

Согнувшись и укутавшись по самый нос в одежды-платки, попрошайка смиренно преклоняла голову. Тогда к ней подошел молодой парень, чтобы рассмотреть ближе - бабушка оказалась вовсе не бабушкой, да еще и с усами.

"В Киеве парень, проходя мимо нищих, почувствовал что-то странное. Он подошел к "бабке", чтобы взглянуть ей в лицо, а она оказалась с усами и не такая уж и старая", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили "попрошайку". Фото денег, которые парень украл у "нищенки", вызвали настоящий фурор в соцсети.

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