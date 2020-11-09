В Киеве патрульные по горячим следам задержали грабителя, который отобрал деньги у пожилой женщины. Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Киева.

В ночь на понедельник, 9 ноября, полицейские получили вызов по поводу грабежа на улице Богдана Хмельницкого. К прохожему обратилась пожилая женщина и сообщила, парень выхватил у нее пакет с деньгами.

Патрульные опросили потерпевшую и дома, куда забежал вероятный грабитель. Инспекторы разыскали и задержали его в подвальном помещении дома на улице Леонтовича.

16-летний грабитель вместе с 46-летним мужчиной как раз пытался посчитать свой "улов", когда за ним пришли "копы". Прямо на полу в комнате лежала куча денег.

Заявительница прямо указала на подростка, который не стал отпираться. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оформления преступления.

Фото денег, которые парень украл у "нищенки", вызвали настоящий фурор в соцсети.

Пользователи были поражены заработком "попрошайки":

- Я лишний раз убедился в том, что надо либо помогать едой, либо давать тем кто не просит. - Там "косарей" 20, это 2 месяца работы, где она их взяла? Я больше никогда бабкам не буду давать деньги. - Нормально бабуля зашибает, а вы нищие ей даете! Больше таких бы "утырков" как 16-летний, они знают у кого деньги. Глядиш не клянчили бы так допоздна! - Кажись я не там работаю, дайте контакты бабули) - А откуда у бабушки столько денег? Я не за вароваек но все-таки. Бабуля милионерша - у простой бабушки мешок. - Рыбное место у бабки.

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали вымогателей в погонах.