В Киеве ограбили "попрошайку": соцсети взорвало фото с деньгами (фото) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Киеве патрульные по горячим следам задержали грабителя, который отобрал деньги у пожилой женщины. Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Киева.
В ночь на понедельник, 9 ноября, полицейские получили вызов по поводу грабежа на улице Богдана Хмельницкого. К прохожему обратилась пожилая женщина и сообщила, парень выхватил у нее пакет с деньгами.
Патрульные опросили потерпевшую и дома, куда забежал вероятный грабитель. Инспекторы разыскали и задержали его в подвальном помещении дома на улице Леонтовича.
16-летний грабитель вместе с 46-летним мужчиной как раз пытался посчитать свой "улов", когда за ним пришли "копы". Прямо на полу в комнате лежала куча денег.
Заявительница прямо указала на подростка, который не стал отпираться. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оформления преступления.
Фото денег, которые парень украл у "нищенки", вызвали настоящий фурор в соцсети.
Пользователи были поражены заработком "попрошайки":
- Я лишний раз убедился в том, что надо либо помогать едой, либо давать тем кто не просит.
- Там "косарей" 20, это 2 месяца работы, где она их взяла? Я больше никогда бабкам не буду давать деньги.
- Нормально бабуля зашибает, а вы нищие ей даете! Больше таких бы "утырков" как 16-летний, они знают у кого деньги. Глядиш не клянчили бы так допоздна!
- Кажись я не там работаю, дайте контакты бабули)
- А откуда у бабушки столько денег? Я не за вароваек но все-таки. Бабуля милионерша - у простой бабушки мешок.
- Рыбное место у бабки.
Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали вымогателей в погонах.
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