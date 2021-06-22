Кассационный гражданский суд Верховного суда вынес окончательное решение по делу о 890 га в городе Буча Киевской области. Оспоренные ранее прокуратурой области решения о распоряжении землей в пределах населенного пункта были признаны законными, что полностью снимает с жителей города риски изъятия у них земельных участков и сомнения в законности землепользования. Фрагмент соответствующего решения Верховного суда на своей странице в Facebook обнародовал секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

Решение, которое оспорила прокуратура, было вынесено Бучанским поселковым советом в 2002 году и касалось оно урегулирования вопросов землепользования Бучанского лесохозяйственного учреждения, которое частично обслуживало территорию, условной площадью 890 га в пределах поселка Буча. По данным горсовета, это треть территории Бучи, на которой проживает более 26 тыс. жителей, находится более 6 тыс. частных и 120 многоквартирных домов, школы, садики, медицинские учреждения, дороги, а также здание прокуратуры, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, гаражи, церкви, кладбища, ведут хозяйственную деятельность более 700 субъектов предпринимательской деятельности.

По мнению представителей прокуратуры, речь шла о земельных участках "Бучанской лесной дачи" вне населенного пункта, покрытых лесом первой категории, поэтому распоряжаться ими должен был Кабмин. Несмотря на то, что решение 2002 года было неоднократно проверено и подтверждено, в 2014 году областная прокуратура подала иск о признании его незаконным и Ирпенский городской суд вынес соответствующее решение. В течение семи лет юридическое управление Бучанского горсовета в судах доказывало, что громада имела право распоряжаться своими землями, ссылаясь на документы советского периода, согласно которым "спорные" земли уже были частью населенного пункта задолго до 2002 года.

В частности, речь идет о выявленных в ходе проведения ремонтных работ в 2017 году архивных документов, среди которых "Дела по учету земель графическим способом Киево-Святошинского района Киевской области" 1961 и 1975 годов. Согласно этим документам, уже в этот период в состав поселка Буча полностью входила территория так называемой "Бучанской лесной дачи". При этом ведомостей о наличии на этой территории леса в документах не оказалось. Эти документы оказались вновь открывшимися обстоятельствами на основании которых удалось добиться пересмотра дела в суде.

Таким образом, суд пришел к выводу, что "спорный" участок в 890 га уже находился в пределах территории громады Бучи в 2002 году, статуса леса первой категории не имел, а значит местный совет имел полное право распоряжаться им, выделяя земли физическим и юридическим лицам. При этом суд подтвердил ранее установленные факты, что материалы лесоустройства 1980-х годов, на основании которых строила свою доказательную базу прокуратура, не были утверждены Гослесагенством, а следовательно они не могут быть официальными документами, подтверждающими статус леса. Ранее сообщалось, что против лиц, которые предоставили прокурорам документы неизвестного происхождения, открыты уголовные производства по факту фальсификации доказательств.

23 апреля 2020 года Ирпенский городской суд отменил решение 2014 года о признании незаконным решения о распоряжении землей за 2002 год.

Как сообщали Українські Новини, 6 октября 2020 года Киевский апелляционный суд подтвердил это решение. Верховный суд своим решением постановил подтвердить оба этих документа и оставить кассационную жалобу прокуратуры без удовлетворения.

"Постановление вступает в законную силу с момента ее принятия, является окончательной и обжалованию не подлежит", - сказано в документе.

Ранее комментируя предыдущие решения судов относительно "спорных" 890 га в Буче, Шаправский отмечал, что иск прокуратуры и дальнейшие решения судов после 2014 года ставили под риск лишения законных прав на землепользование более 26 тыс. жителей Бучи, которые получили земельные участки за последние 20 лет.

"Прокуратура пригрозила жителям Бучи выселением, возвращением участков в государственную собственность. Таких исков были десятки, под "каток" попали и социально незащищенные семьи, и семьи воинов АТО, а также дома некоторых общественных активистов, которые ратовали за "возвращение 890 га леса государству". Затем имели место громкие обыски, предъявление подозрений и даже отстранения мэра от должности", - писал тогда Шаправский.

Также стоит напомнить, что в своих показаниях, опубликованных в ноябре 2017 года, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус рассказывал, что глава департамента Владимир Гуцуляк по указанию генпрокурора Юрия Луценко требовал у него возбудить и расследовать уголовное дело против Федорука по факту "разворовывания" 890 га леса в Буче несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств и беспочвенность обвинений.