Во вторник, 22 июня, в Херсоне из окна многоэтажки выпал подросток. Трагедия произошла на ул. Крымской в микрорайоне ХБК около 16:00.

Несчастный разбился насмерть, сообщает местное издание "Херсон типичный".

Об инциденте в полицию сообщила местная жительница. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП, уже установлена ​​личность погибшего. Им оказался 16-летний студент одного из местных колледжей.

Правоохранители выясняют, с какого этажа выпал парень и при каких обстоятельствах. В многоэтажке, где произошла трагедия, кроме квартирных балконов есть и общие, с доступом из подъездов. Поэтому подросток мог и не жить в этом доме, а просто зайти сюда.

Также отмечается, что при погибшем был обнаружен его мобильный.

Ранее сообщалось, что в Одессе молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа. По словам соседей погибшего, молодой человек только недавно женился, и беды ничего не предвещало.

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