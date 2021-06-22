В Херсоне из окна многоэтажки выпал 16-летний парень [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, в Херсоне из окна многоэтажки выпал подросток. Трагедия произошла на ул. Крымской в микрорайоне ХБК около 16:00.
Несчастный разбился насмерть, сообщает местное издание "Херсон типичный".
Об инциденте в полицию сообщила местная жительница. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП, уже установлена личность погибшего. Им оказался 16-летний студент одного из местных колледжей.
Правоохранители выясняют, с какого этажа выпал парень и при каких обстоятельствах. В многоэтажке, где произошла трагедия, кроме квартирных балконов есть и общие, с доступом из подъездов. Поэтому подросток мог и не жить в этом доме, а просто зайти сюда.
Также отмечается, что при погибшем был обнаружен его мобильный.
Ранее сообщалось, что в Одессе молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа. По словам соседей погибшего, молодой человек только недавно женился, и беды ничего не предвещало.
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