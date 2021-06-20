В Одессе молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа [ Редактировать ]
В воскресенье, 20 июня, в Одессе 28-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа и погиб. Об этом сообщает "7 канал Одесса".
Отмечается, что инцидент произошел на улице Академической, 5б.
О том, что стало тому причиной трагедии - самоубийство или несчастный случай - пока не сообщается. По словам соседей погибшего, молодой человек только недавно женился, и беды ничего не предвещало.
На месте работают следователи, все детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Одесской области двое маленьких детей выпали из окна многоэтажки. К счастью, оба ребенка выжили. Сейчас они находятся в больнице, а правоохранители устанавливают детали несчастных случаев.
Также мы писали о том, что в Киеве ребенок выпал из окна многоэтажки из-за отца. В роковой момент отец мальчика спал пьяный и не видел, что ребенок залез на подоконник открытого окна.
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