В Донецкой области годовалый ребенок выпал из окна [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В пгт Новогродовка Донецкой области годовалый малыш выпал из окна третьего этажа. К счастью, мальчик выжил. Об этом сообщает Покровское районное управление полиции.
Он находился дома с мамой, бабушкой и 7-летним братиком. Мать со старшим ребенком находились в ванной комнате, а бабушка - у себя в комнате.
Оставшись без присмотра, малыш пошел на кухню, влез на стул, который стоял у окна и перебрался на подоконник. Окно было в положении "проветривание", но ребенок сумел его открыть, уперся в москитную сетку и выпал из окна.
Мальчика госпитализировали в больницу города Селидово. Полиция проводит досудебное расследование и открыла против мамы дело по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" (ст. 166 УКУ).
Напомним, что недавно в Черкассах 4-летний мальчик едва не выпал из окна, пока мама оказывала интимные услуги .
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