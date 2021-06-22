Загиблих у Другій Світовій війні продовжують повертати із забуття. Дослідники по крихтах збирають інформацію про безіменні поховання. Важка робота триває вже більш як півстоліття. Спеціальні пошукові загони працюють і з архівами, і з місцевим населенням, знаходять могили та намагаються з'ясувати інформацію про полеглих бійців. В багатьох випадках встановити особи вже неможливо.

Тут була могилка, загородочка і ця тумбочка із зіркою.

Ця могила за залізницею на околиці села Андріївка стояла забутою майже 80 років. Старожили переповідали, начебто тут було поховано бійців радянської армії. Достеменно, хто вони і як загинули, ніхто не знав.

Юрій Бенюх, директор Андріївського професійно-технічного училища:

Місцева жителька при обході залізниці знайшла 2-х льотчиків в 41-му році. Притягнула їх до своєї будівлі, вона тут проживала, на подвір'ї захоронила прикривши шинелькою, пригорнувши землею.

За останні роки на прохання краєзнавців організувати в Андрїївці роботу пошукового загону жодна з гілок влади не відгукнулася. Допомогти взялася Миколаївська міська організація "Опозиційна платформа - За життя".

Під час розкопок дійсно знайшли тіла 2-х людей, а також залишки обмундирування, фрагменти набоїв, посуд і так званий медальйон смертника. Саме він і дасть можливість дослідникам дізнатися правду.

Сергій Березной, секретар Миколаївської обласної комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій:

Там є зачіпка невеличка. Прізвище чи Касумов чи Касімов. Будемо розшифровувати, вивчати документи (це дуже відбирає час) по бойовим діям тут в 41 році. І встановлювати особистість одного загиблого. А встановивши його, можна встановити і іншого бійця.

Льотчики загинули на околиці села наприкінці літа 1941 року - майже на початку війни. І от через 80 років їх перепоховали з усіма почестями.

Артем Ільюк, керівник Миколаївської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня произошло перезахоронение воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне. Сегодня мы чествуем сестер и братьев украинцев, которые погибли в те тяжелые времена. И это очень важно, потому что память, которая передается поколениям, она ложится в историю будущего. Благодаря этому мы надеемся, что каждый ребенок, каждый человек, который вырос в этой стране, будет помнить подвиг наших дедов, отцов и пронесёт это через века. Тем самым мы хотим, чтобы был мир на земле, чтоб было мирное небо, и сохраняя эту память, мы передаем будущему поколению важность помнить подвиг наших дедов и отцов.

Загалом у братській могилі села Андріївка майже 7 десятків загиблих бійців. Прізвища та імена багатьох з них досі не відомі.