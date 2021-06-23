Медичні дрони випробували в індійському штаті Карнатака. Їх будуть використовувати для доставки медикаментів і вакцин проти ковіду у віддалені райони. Адже деяких селищ автомобілями дістатися складно.

Компанія-виробник безпілотників протестувала два дрони, один з них здатен пролетіти 15 кілометрів, інший 20. Дальність польотів таких апаратів у Індії обмежена - до чотирьохсот п'ятдесяти метрів, утім для медичних безпілотників уряд зробив виняток.

Себастьян Анто, співзасновник компанії-розробника: