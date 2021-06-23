Індійці доставляють вакцини проти коронавірусу дронами [ Редактировать ]
Медичні дрони випробували в індійському штаті Карнатака. Їх будуть використовувати для доставки медикаментів і вакцин проти ковіду у віддалені райони. Адже деяких селищ автомобілями дістатися складно.
Компанія-виробник безпілотників протестувала два дрони, один з них здатен пролетіти 15 кілометрів, інший 20. Дальність польотів таких апаратів у Індії обмежена - до чотирьохсот п'ятдесяти метрів, утім для медичних безпілотників уряд зробив виняток.
Себастьян Анто, співзасновник компанії-розробника:
З вантажем медикаментів наш дрон подолав два з половиною кілометри за 7 хвилин, доставив пакунок до потрібної точки, а потім повернувся назад. Загалом політ тривав менше 15 хвилин. У важкодоступних місцях безпілотники допоможуть заощадити не одну годину часу.
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