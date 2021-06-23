Удав під ліжком! У Харкові неймовірну знахідку виявили мешканці дев'ятого поверху. Як упіймали півтораметрового плазуна? І звідки він узявся у багатоповерхівці? Розкаже Світлана Шекера.

Андрій Карапетов з дівчиною того дня перелякалися не на жарт. Коли вже збиралися спати - раптом почули шурхіт під диваном.

Артем Карапетов, житель Харкова:

Дівчина каже, давай перевіримо. Я думаю ну добре. Думали, миша. Висуваю це ліжко, і дивлюся, там змія. Я кажу ну все бери речі і давай тікати кудись в коридор чи в тамбур.

Чоловік одразу зателефонував у поліцію. Двоє патрульних, які прибули на виклик - взялися ловити плазуна. Бо вирішили, що це - пітон.

Артем Карапетов, житель Харкова:

Нас в кімнаті було троє, був я поліцейський і інший його колега. Я був на балконі, на відстані, Роман був тут. Він взяв палицю і почав її ловити. Питон почав шипіти. Почав кусати його за палицю.

Поліцейські все ж упіймали плазуна у відро, накрили тазом. І повезли до ветеринара. Та дорогою змія знову спробувала втекти.

Станіслав Кішкинський, власник контактного зоопарку:

Закрыли в каком-то ведре А ведро он открыл, выдавил, и сбежал в машине. Где они нашли его я не знаю по-моему под торпедой спереди под рулем где-то там залез там тепло.

Після огляду плазуна ветеринар оголосив вердикт. Це - райдужний удав. Йому - біля двох років. І тварина - була вельми виснаженою.

Артем Сушко, ветеринар:

Животное непонятно сколько дней было там в квартире изнеможенный был, и у него как нехватка влаги. Укусил немножко, ну как бы несильно, но мог бы намного сильнее таких змей около 200 зубов во рту. Ну сейчас видите, спокойный, покушал.

В зоопарку плазуна нагодували й узяли всі аналізи. Увесь наступний тиждень удав проведе на карантині. Далі - йому знайдуть нову домівку. Фахівці-герпентологи припускають, що змій міг утекти від сусідів.

Олександр Зінченко, науковий співробітник музею природи Харківського університету ім. Каразіна:

На 9 поверх він напевно потрапив з поверху нижче. І це стандартна ситуація коли удави та пітони тікають від хазяїв вони з одного помешкання до іншого помешкання мандрують каналізацією. Тобто вони знаходять унітаз пірнають туди і вилазять для великої радості інших мешканців.

Та мешканці багатоповерхівки просять - сусіда-змія до будинку не повертати. І вже розвісили в ліфті оголошення - шукають його господаря.