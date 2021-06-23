Ученые рассказали о симптомах коронавируса Дельта [ Редактировать ]
Директор по клинической работе Шотландии, профессор Джейсон Лейч заявил, что вариант коронавируса "Delta" не вызывает новых или каких-либо других симптомов. По его словам, сейчас продолжают доминировать классические симптомы.
Об этом он сказал Sky News.
При этом он подчеркнул, что вариант "Дельта" уже стал доминирующей формой COVID в Великобритании.
По его словам, классические симптомы все еще самые распространенные. Он также призвал людей проходить обследование, если они обеспокоены состоянием своего здоровья.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
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