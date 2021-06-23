Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию. Такие требования обусловлены мутацией коронавируса.

Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро телеканалу Sky News.

"Как гражданин я думаю, что пришло время всем нам понять, как мы будем продолжать свою жизнь. Мы не можем просто перестать делать все из-за страха. Вместо этого мы должны научиться распознавать признаки, которые этот вирус дает в определенной области. Тогда мы должны очень четко знать, что надо сделать, чтобы все не закончилось взрывной вспышкой, которая убивает много людей", - отметил Набарро.

Он подчеркнул, что маски и социальная дистанция останутся необходимыми в будущем.

Посланник ВОЗ также призвал быть осторожными при путешествиях, отметив, что должны быть только "абсолютно необходимые путешествия".

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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