До Кримської платформи долучиться і Грузія. Щоправда, там ще вирішують хто і як представлятиме їхню державу. Про це заявила Президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Зараз вона перебуває в Україні з офіційним візитом - першим за 15 років і вже зустрілася з Володимиром Зеленським.

а словами пані Зурабішвілі, Україна та Грузія мають спільні цілі - наприклад, деокупацію територій, євроатлантичний шлях та нарощування співпраці. Щодо останнього Президент Грузії дорікнула Зеленському, що після його інавгурації обидві держави втратили багато часу, який могли витратити на поглиблення відносин.

Саломе Зурабішвілі, Президент Грузії:

У нас є спільні цілі - це деокупація наших територій, євроінтеграція, шлях до НАТО та зростання регіонального співробітництва. Деокупація - це біль наших країн, виклик, наше завдання. Ми добре розуміємо тяжкий стан в Україні - з одного боку окупація Криму, а з іншого - події на Сході на фоні ескалації. Я хочу висловити слова співчуття сім'ям загиблих військових.

Володимир Зеленський, Президент України: