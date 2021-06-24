Бомж убил знакомого и спрятал труп в яме [ Редактировать ]
В Киеве ссора двух мужчин обернулась поножовщиной и убийством одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Полиция нашла на месте тело пострадавшего с признаками насильственной смерти.
Как выяснилось в ходе ссоры один из мужчин ножом несколько раз ударил оппонента в грудь. Тело убийца бросил в яму рядом с строительной площадкой и забросал его камнями.
Подозреваемым оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, что недавно под Одессой двое мальчишек-ромов убили бездомного, который отказался просить для них булочки.
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