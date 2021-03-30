Отказался просить булочки: под Одессой двое мальчишек-ромов убили бездомного (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области полицейские задержали двух мальчишек, которые до смерти забили бездомного. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам в Измаиле обнаружили тело 58-летнего местного жителя со множественными переломами ребер и травмами. Менее чем за сутки полицейские выяснили, что его туда с морского вокзала завели и беспощадно избили двое ребят 12-ти и 13-ти лет.
По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот по их просьбе отказался просить у людей. Они заманили бездомного к озеру, где жестокого избили, отчего тот умер.
Семьи обоих парней состоят на учете в службе по делам детей как такие, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние убийцы неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.
В комментариях к сообщению полиции в соцсетях пользователи написали, что мальчишки относятся к ромскому этническому меньшинству.
С мальчишками проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Поскольку убийцы не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования уголовного дела их дело передадут в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера.
Как сообщали "Подробности", в феврале подросток во Львове до смерти забил бездомную женщину.
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