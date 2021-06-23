26-летний парень убил водителя маршрутки [ Редактировать ]
В Ривне умер водитель маршрутного автобуса, которого избили на остановке. Инцидент произошел на трассе Киев-Чернигов еще 7 июня, сообщает newscontry.info.
На конечной остановке между 26-летним местным жителем и водителем завязалась перепалка. В итоге парень ударил маршрутчика в лицо за то, что тот накануне не подобрал его мать.
С черепно-мозговой травмой и переломом черепа водитель попал в реанимацию. Не приходя в сознание он умер.
Событие расследуют как убийство по неосторожности. Теперь 26-летнему парню грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель переехал собаку на парковке супермаркета. На место были сразу же вызваны правоохранители, которые лишь смогли выписать виновнику штраф, размером в 400 гривен, так как закон, по их словам, не предусматривает иного наказания.
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