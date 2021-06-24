Україна захищатиметься від дельта-ковіду обмеженнями на в'їзд [ Редактировать ]
937 нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 58 людей померло. Одужало майже дві з половиною тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. Найменше на Тернопільщині.
Відзавтра почнуть діяти обмеження на в'їзд до України з чотирьох країн, де шириться небезпечний штам коронавірусу "Дельта". Йдеться про Росію, Велику Британію, Індію та Португалію. Обмеження стосуватимуться громадян вказаних держав та осіб, які перебували на території цих країн понад сім днів.
Їх в Україну пускатимуть лише у разі негативного результату експрес-тесту. Його робитимуть на кордоні, у пунктах пропуску. У МЗС також закликали українців утриматися від поїздок до цих країн.
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