Ученые из Австралии рассказали, как передается "Дельта" штамм [ Редактировать ]
Австралийские медики предупреждают, что для передачи коронавируса "Дельта" не требуется 15 минут контакта с инфицированным, как это было с "уханьским" вариантом. Передача вируса может произойти даже после непродолжительного пребывания рядом с больным.
Главный медицинский работник штата Новый Южный Уэльс Керри Чант рассказал, что штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в Индии, может передаваться буквально за мгновение. Он подчеркнул, что передача происходит при контакте, но это может произойти, когда кто-то "буквально на мгновение движется напротив друг друга".
"Мы не смогли увидеть точную точку пересечения (двух случаев инфицирования коронавирусом "Дельта" - ред.), но мы знаем, что они (люди - ред.) находились на расстоянии 20 метров (друг от друга - ред.), на разных площадках и одновременно в этой зоне, поэтому мы подозреваем, что они все-таки пересеклись", - рассказал Чант.
Вирусолог из Университета Гриффита Лара Эрреро сказала, что инфицирование таким образом возможно, но нужно, чтобы вирус "задержался в воздухе".
"Но данные на сегодня позволяют предположить, что если бы это был исходный штамм, уханьский, он бы не передался так быстро. И у штамма Альфа было бы меньше шансов, но Дельта, безусловно, выглядит так, будто это на сегодняшний день штамм, который передается быстрее всего", - сказала она.
Читайте также, в столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена, новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса.
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