На территории Польши обнаружили случаи заражения коронавирусной инфекцией штамма Delta. В настоящее время известно о 100 случаях заражения. Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно данным Главной санитарной инспекции, этим штаммом COVID-19 заразились те, кто не ездил за границу, а также не контактировал с путешественниками.

Тот факт, что сегодня мы говорим о дельта-мутации, которая ранее была индийской, но у нас также есть гамма-бразильская или бета-южноафриканская мутация, они также появляются и циркулируют в нашей стране. Всегда может быть другая мутация. Не дай бог, также может появиться польская мутация, обозначенная другой буквой греческого алфавита.

Отмечается, что заместитель главного санитарного инспектора Кшиштофа Сачко рассказал, что на территории страны циркулируют различные мутации.

Читайте также, в столице Республики Беларусь Минске лабораторно подтвердили первые случаи заражений Delta вариантом COVID-19. Циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена, новый штамм может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса.

Кроме того, в Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине.

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