На фронті противник застосовує заборонене озброєння [ Редактировать ]
Важкі міномети, гармати та заборонені міни. На сході країни ворог знову активно застосовує заборонене озброєння. Напередодні біля Водяного на півдні Донеччини поранили одного українського військового, він у стані середньої тяжкості - повідомили у штабі.
За добу зафіксували 14 обстрілів, сьогодні вже три. Поблизу Південного, Шумів, Красногорівки та Невельського були обстріли зі 120 мінометів, а біля Новгородського і Новотошківського - 82-гі. Біля Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з гармати "Рапіра". А в районі Майорська здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
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