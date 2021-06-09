В рейтинг лучших университетов мира вошли 8 украинских вузов [ Редактировать ]
Источник: fonwall.ru
Сразу 8 украинских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds. Рейтинг стал самым большим за все время его составления, в него попали 1300 учебных заведений.
Лучшим украинским вузом оказался ХНУ им. Каразина, разместившийся между 511-520 местами. Также попали в рейтинг КНУ им. Шевченко, Киевский, Харьковский и Львовский политехи, Сумской университет, ЛНУ им. Франко и Киево-Могилянская Академия.
Лучшим вузом мира признали Массачусетский технологический институт, на втором месте - Оксфордский университет, третий - Стэнфордский университет.
Место в рейтинге зависело от ряда факторов:
- академическая репутация вуза на основе опроса ученых и работодателей со всего мира;
- научный авторитет преподавателей вуза на основе цитируемости другими учеными;
- привлечение иностранных студентов и преподавателей;
- соотношение численности преподавателей к количеству учащихся.
Ранее "Подробности" опубликовали ежегодный рейтинг 200 лучших школ Украины по итогам ВНО.
Напомним, что Google запускает альтернативные традиционным онлайн-университеты.
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