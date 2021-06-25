До кінця вихідних негода накриє вже всю країну

Штормило і на Прикарпатті. Стихія вдарила по курортному Яремчому та гірському селищі Делятин. Там випав град розміром зі сливу. Крижані кулі понівечили городину та сади.

А в Делятині вулиці стали річками. І такі потужні зливи на заході прогнозують на весь вікенд. Подекуди в горах можливі селеві потоки. До кінця вихідних негода накриє вже всю країну.