На Прикарпатті пройшов град розміром зі сливу [ Редактировать ]
Штормило і на Прикарпатті. Стихія вдарила по курортному Яремчому та гірському селищі Делятин. Там випав град розміром зі сливу. Крижані кулі понівечили городину та сади.
А в Делятині вулиці стали річками. І такі потужні зливи на заході прогнозують на весь вікенд. Подекуди в горах можливі селеві потоки. До кінця вихідних негода накриє вже всю країну.
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